У виновника ДТП с шестью погибшими в Татарстане не было водительских прав

Мужчина, управлявший машиной в смертельном ДТП в Зеленодольске, не имел водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в «Максе».

«Выяснилось, что за рулём автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии погибли шесть человек. Единственным выжившим оказался 15-летний подросток. По данным МЧС, все участники происшествия были жителями Марий Эл. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более человек.