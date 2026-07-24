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24 июля, 10:02

У виновника ДТП с шестью погибшими в Татарстане не было водительских прав

Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Мужчина, управлявший машиной в смертельном ДТП в Зеленодольске, не имел водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в «Максе».

«Выяснилось, что за рулём автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии погибли шесть человек. Единственным выжившим оказался 15-летний подросток. По данным МЧС, все участники происшествия были жителями Марий Эл. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более человек.

Единственный выживший: врачи борются за подростка после смертельного ДТП в Татарстане
Единственный выживший: врачи борются за подростка после смертельного ДТП в Татарстане

Напомним, что в ночном ДТП в Зеленодольске погибли шесть человек: водитель и пятеро пассажиров Chevrolet Lanos скончались на месте. Причины аварии устанавливают правоохранители, прокуратура взяла проверку на контроль. Единственному выжившему 15 лет, у него ожоги 30% тела.

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Владимир Озеров
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