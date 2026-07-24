У виновника ДТП с шестью погибшими в Татарстане не было водительских прав
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Мужчина, управлявший машиной в смертельном ДТП в Зеленодольске, не имел водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в «Максе».
«Выяснилось, что за рулём автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.
В результате аварии погибли шесть человек. Единственным выжившим оказался 15-летний подросток. По данным МЧС, все участники происшествия были жителями Марий Эл. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более человек.
Напомним, что в ночном ДТП в Зеленодольске погибли шесть человек: водитель и пятеро пассажиров Chevrolet Lanos скончались на месте. Причины аварии устанавливают правоохранители, прокуратура взяла проверку на контроль. Единственному выжившему 15 лет, у него ожоги 30% тела.
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