Пьяный водитель без прав врезался в скорую под Миассом, пострадали пять человек

В Миасском городском округе Челябинской области пьяный автомобилист без прав вылетел на встречную полосу и протаранил карету скорой помощи. Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария случилась поздним субботним вечером на первом километре трассы Миасс – Ленинск. Автомобиль ВАЗ-21099 двигался навстречу санитарному транспорту, который следовал на вызов.

По предварительной версии, 18-летний шофёр превысил скорость и на правом изгибе дороги потерял контроль над машиной. Легковушку выбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Травмы получили пять человек. В числе пострадавших сам нарушитель и его пассажир-ровесник, а также водитель скорой 1987 года рождения и два фельдшера — мужчины 1973 и 1983 годов рождения. Всех доставили в больницу.

Полиция уточнила, что виновник ДТП находился в состоянии опьянения и никогда не имел водительского удостоверения. Кроме того, его машина не была зарегистрирована в установленном законом порядке.

Life.ru рассказывал, как утром 18 июля на 1082-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Самарской области грузовик MAN столкнулся с тремя легковушками, после чего машины загорелись. Жертвами аварии стали три человека, включая двоих детей. Госавтоинспекция уточнила, что водитель грузового автомобиля врезался в Skoda Octavia, остановившуюся из-за ремонтных работ на дороге, после чего в цепную реакцию попали ещё два автомобиля.