В Турции автомобиль упал в пропасть, пятеро погибли

В турецкой провинции Анталья автомобиль с семью пассажирами упал в пропасть глубиной около 300 метров. Трагедия произошла в уезде Манавгат, сообщил телеканал TRT Haber.

В результате ДТП пятеро человек погибли. Ещё двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением на одном из виражей. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточнил губернатор Антальи Хулуси Шахин, одна из пострадавших женщин находится в состоянии беременности. Личности погибших выясняются. На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Ранее в Ярославской области перевернулся экскурсионный микроавтобус. В результате пострадали восемь пассажиров, среди которых двое детей. По данным Госавтоинспекции, водитель 1964 года рождения не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Всего в салоне находились 19 человек.