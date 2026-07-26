Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 10:29

В Турции автомобиль упал в пропасть, пятеро погибли

Обложка © X / trthaber

Обложка © X / trthaber

В турецкой провинции Анталья автомобиль с семью пассажирами упал в пропасть глубиной около 300 метров. Трагедия произошла в уезде Манавгат, сообщил телеканал TRT Haber.

В результате ДТП пятеро человек погибли. Ещё двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением на одном из виражей. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточнил губернатор Антальи Хулуси Шахин, одна из пострадавших женщин находится в состоянии беременности. Личности погибших выясняются. На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Огненная ловушка на М-5: Три жизни оборвала цепная авария с четырьмя авто
Огненная ловушка на М-5: Три жизни оборвала цепная авария с четырьмя авто

Ранее в Ярославской области перевернулся экскурсионный микроавтобус. В результате пострадали восемь пассажиров, среди которых двое детей. По данным Госавтоинспекции, водитель 1964 года рождения не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Всего в салоне находились 19 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar