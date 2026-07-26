Огненная ловушка на М-5: Три жизни оборвала цепная авария с четырьмя авто

Массовая авария с участием трёх легковых автомобилей и грузовика произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. После столкновения машины загорелись, погибли три человека, включая двух детей. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Авария произошла утром 18 июля на 1082-м километре трассы М-5. В столкновении участвовали Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовой автомобиль MAN. По предварительной информации Госавтоинспекции, грузовик под управлением водителя 1995 года рождения врезался в Skoda Octavia, которая остановилась на дороге из-за проведения ремонтных работ.

После удара Octavia отбросило на Hyundai Solaris, а тот по инерции столкнулся с ещё одним автомобилем — Skoda Kodiaq. В результате цепного столкновения все машины получили повреждения, а несколько легковушек загорелись. В салоне Kodiaq находились женщина 1987 года рождения и двое детей 2012 и 2015 годов рождения. Все трое скончались до приезда медиков. Водитель автомобиля, мужчина 1968 года рождения, выжил.

Всего в результате аварии пострадали пять человек. Двоих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, среди них оказался водитель грузовика. В Skoda Octavia находились ёмкости с топливом. После происшествия прокуратура Сергиевского района начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Следователи устанавливают причины аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария случилась ночью в селе Нарва Манско-Уярского округа. 17-летний подросток без водительского удостоверения сел за руль автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и сбил двух пешеходов.