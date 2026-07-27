«Самая дорогая авария»: «Семёрка» протаранила «Феррари», последствия сняли на видео

В Дагестане «Жигули» столкнулись с Ferrari. Последствия аварии оказались на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

В Дагестане ВАЗ-2107 столкнулся с Ferrari и повредил спорткар. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости

Рядовой манёвр обернулся дорогостоящим инцидентом. Отечественная легковушка по касательной зацепила открытую дверь припаркованного чёрного Ferrari. Металл итальянского кузова не выдержал: на боку спорткара появилась заметная вмятина, а от резкого рывка дверь деформировала собственное переднее крыло. Пострадал и виновник аварии — «семёрка» осталась с разбитой фарой и глубокими царапинами на крыле.

Пользователи Сети уже назвали произошедшее «самой дорогой аварией», сравнив стоимость ремонта двух автомобилей. По предварительной оценке, только покраска двери Ferrari может обойтись минимум в 250 тысяч рублей. При этом цена самого спорткара начинается примерно от 7 миллионов рублей.