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Регион
30 июня, 12:50

Погибшего на СВО экс-замгубернатора ХМАО Золотухина похоронили в Подмосковье

Алексей Золотухин. Обложка © URA.ru

Алексей Золотухин. Обложка © URA.ru

Экс-заместителя губернатора ХМАО Алексея Золотухина похоронили в подмосковном Красногорске, где он жил вместе с семьёй. Об этом URA.ru сообщил его бывший сослуживец по окружному правительству.

По словам собеседника издания, проститься с Золотухиным приехали глава Мегиона Алексей Петриченко, экс-мэр Пыть-Яха Александр Морозов, бывшие коллеги, друзья и однополчане.

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Он также отметил, что Золотухин служил на Запорожском направлении СВО в звании майора. Его позывной был Самурай. Он погиб во время операции по эвакуации тел погибших с поля боя.

«Группу атаковали дроны ВСУ. Командованием бригады Золотухин посмертно представлен к ордену Мужества», — подчеркнул собеседник.

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Напомним, бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин погиб в зоне СВО 13 июня 2026 года. В октябре 2024 года он оставил посты и отправился добровольцем на фронт.

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Борис Эльфанд
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