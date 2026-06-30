Боец ММА Джихад Юнусов погиб в зоне СВО спустя всего месяц

Боец ММА и блогер Джихад Юнусов, который ушел на СВО после избиения соседки в подъезде, погиб во время штурма. По данным SHOT, спортсмен провёл на фронте меньше месяца и участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы.

Боец с позывным Зверь погиб во время наступления. Официального подтверждения его смерти на страницах блогера в соцсетях к настоящему моменту нет.

Юнусов сам сообщил об уходе на передовую в конце мая. Решение он принял после скандала в Грозном, где избил двух соседок в подъезде многоэтажки. Спортсмен сначала плеснул кофе в лицо пожилой женщине, а затем ударил её. В смешанных единоборствах Юнусов провёл 27 боёв, одержал 19 побед и потерпел 8 поражений. Он выступал под прозвищами Иван Грозный, Дикий и Злой, а в зоне СВО взял позывной Зверь.