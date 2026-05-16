Боец ММА Юнусов избил двух женщин в подъезде в Грозном

В Грозном боец ММА Джихад Юнусов напал на двух женщин в подъезде жилого дома. Кадры конфликта разошлись по соцсетям и вызвали широкий резонанс.

На ролике видно, как спортсмен спорит с одной из жительниц на лестничной площадке. В какой-то момент Юнусов выплёскивает ей в лицо напиток из стакана, после чего начинает наносить удары.

Вторая девушка попыталась защитить пострадавшую, но тоже попала под удар. По разговору на записи можно понять, что поводом для конфликта стала камера видеонаблюдения в подъезде: боец требовал её убрать.

В полиции подтвердили, что поступило сообщение о побоях в отношении Лорсановой и Дагаевой. Материал уже зарегистрирован в МВД по Грозному, по нему проводится проверка. По итогам правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее в подмосковном Одинцове другой конфликт с участием бойца ММА закончился избиением и угрозами оружием. Причиной стали тоже коммунальные споры между соседями. Во время очередной ссоры боец спустился к соседям разбираться и с порога несколько раз ударил мужчину. Инцидент произошёл на глазах у семьи пострадавшего — супруги, трёхлетнего сына и полуторагодовалой дочери. Кроме того, он угрожал пистолетом.