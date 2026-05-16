Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 16:49

МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА Юнусовым

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ djihad_yunusov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ djihad_yunusov

Полицейские в Чечне начали проверку после получения сообщения о нанесении побоев женщинам бойцом ММА Джихадом Юнусовым. Об этом журналистам сообщили в региональном МВД.

«Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — отметили в министерстве.

В Одинцове боец ММА с пистолетом избил соседа на глазах у жены и детей
В Одинцове боец ММА с пистолетом избил соседа на глазах у жены и детей

Инцидент произошёл в одном из подъездов Грозного. На распространившемся в соцсетях видео видно, как между мужчиной и женщиной возникает словесная перепалка из-за камеры видеонаблюдения. Юнусов требует убрать устройство, так как оно снимает дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул напиток женщине в лицо, а затем начал её избивать. Кроме того, он нанёс побои девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar