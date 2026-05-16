МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА Юнусовым

«Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — отметили в министерстве.

Инцидент произошёл в одном из подъездов Грозного. На распространившемся в соцсетях видео видно, как между мужчиной и женщиной возникает словесная перепалка из-за камеры видеонаблюдения. Юнусов требует убрать устройство, так как оно снимает дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул напиток женщине в лицо, а затем начал её избивать. Кроме того, он нанёс побои девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую.