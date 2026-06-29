Актёр сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Евгений Дербышев погиб на СВО

Известный актёр театра и кино Евгений Дербышев ушёл из жизни в возрасте 58 лет, находясь в зоне СВО. Об этом aif.ru сообщили в его окружении.

В июне 2024 года Дербышев заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону боевых действий. С июля он считался пропавшим без вести. Родственники актёра подтвердили получение свидетельства о смерти, согласно которому Евгений Дербышев погиб 7 июля 2024 года в посёлке Новосёловское (ЛНР).

Евгений Дербышев родился 4 февраля 1968 года в Свердловске. Он является выпускником Екатеринбургского государственного театрального института. Также артист выступал в Театре-студии А. Степанова. Актёрская карьера Дербышева отмечена участием в 42 кино- и телепроектах, среди которых выделяются «Александровский сад», «Глухарь», «Ельцин. Три дня в августе», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Я покажу тебе Москву», «След», «Пятницкий» и «Склифосовский».

Ранее администрация Аксайского района сообщила о гибели депутата Ангелины Подкопаевой при выполнении воинского долга в зоне СВО — она погибла в ДНР от атаки беспилотника. С 2017 года она руководила ДК, занималась культурой и соцпроектами, совмещала работу депутата и секретаря «Единой России». С начала конфликта организовывала сбор и лично доставляла гуманитарную помощь, а в январе подписала контракт с Минобороны.