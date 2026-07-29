Один человек погиб, 14 пострадали 29 июля при ударах ВСУ по территории ДНР

В среду в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель и пострадали ещё 14 человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале. Наибольшее число раненых — 10 человек — получили травмы при атаке на рейсовый автобус на трассе Луганск — Светлодарск.

«Один человек погиб, ещё четырнадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — говорится в сообщении.

В населённом пункте Луганское в результате удара по автомобилю погиб мужчина. В Светлодарске от атаки на машину пострадали мужчина 1973 года рождения с тяжёлыми ранениями и женщина 1990 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. В Волновахском муниципальном округе пострадал ещё один мужчина 1976 года рождения.

Глава ДНР подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 150 украинских дронов самолётного типа. Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Крыму, а также над Чёрным морем.