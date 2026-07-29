За день российские системы ПВО сбили 150 дронов ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении 150 украинских дронов самолетного типа. Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск.

Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Крыму, а также над Чёрным морем.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в приграничном районе Белгородской области. В результате удара погиб один человек, ещё один находившийся в машине получил ранение.