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29 июля, 17:36

За день российские системы ПВО сбили 150 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Минобороны России отчиталось об уничтожении 150 украинских дронов самолетного типа. Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск.

Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Крыму, а также над Чёрным морем.

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Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в приграничном районе Белгородской области. В результате удара погиб один человек, ещё один находившийся в машине получил ранение.

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Наталья Демьянова
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