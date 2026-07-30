Около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА

Около 200 сотрудников склада Wildberries в Пензенской области эвакуировали после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — пишет он.

По словам губернатора, к месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение.