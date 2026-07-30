Около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА
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Около 200 сотрудников склада Wildberries в Пензенской области эвакуировали после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — пишет он.
По словам губернатора, к месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение.
Ранее объединённая компания Wildberries и Russ официально подтвердила локализацию возгорания на складском объекте в Рязани. Согласно заявлению пресс-службы, оперативные действия позволили минимизировать ущерб: основная номенклатура товаров уцелела, а складские площади, предназначенные для хранения, остались практически неповреждёнными. Напомним, силы противовоздушной обороны отразили массовый налёт беспилотников на Рязанскую область. За ночь были сбиты 45 дронов. При падении обломков пострадали люди, а также несколько объектов — в частности повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани. Медицинская помощь понадобилась шести жителям, всех отвезли в больницы. По некоторым данным, ВСУ применили дроны FP-1 при атаке на Рязань.
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