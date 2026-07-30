Дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек
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Утром в четверг, 30 июля, украинские БПЛА нанесли удар по складу Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек. О случившемся у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Олег Мельниченко.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал глава региона.
На место инцидента прибыли машины скорой помощи, пожарные, сотрудники МЧС и правоохранительные органы. На территории объекта возник пожар, в настоящее время принимаются меры по его ликвидации.
Ранее объединённая компания Wildberries и Russ официально подтвердила локализацию возгорания на складском объекте в Рязани. Согласно заявлению пресс-службы, оперативные действия позволили минимизировать ущерб: основная номенклатура товаров уцелела, а складские площади, предназначенные для хранения, остались практически неповреждёнными. Напомним, силы противовоздушной обороны отразили массовый налёт беспилотников на Рязанскую область. За ночь были сбиты 45 дронов. При падении обломков пострадали люди, а также несколько объектов — в частности повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани. Медицинская помощь понадобилась шести жителям, всех отвезли в больницы. По некоторым данным, ВСУ применили дроны FP-1 при атаке на Рязань.
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