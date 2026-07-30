Дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек

Утром в четверг, 30 июля, украинские БПЛА нанесли удар по складу Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек. О случившемся у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал глава региона.

На место инцидента прибыли машины скорой помощи, пожарные, сотрудники МЧС и правоохранительные органы. На территории объекта возник пожар, в настоящее время принимаются меры по его ликвидации.