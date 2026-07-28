Объём компенсаций от Wildberries превысил 40 млн рублей

Объединённая компания Wildberries и Russ (РВБ) отчиталась о промежуточных результатах выплат пострадавшим при нападениях на логистические центры маркетплейса. На данный момент сумма прямой финансовой помощи превысила 40 млн рублей.

«На сегодняшний день общий объём прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании напомнили, что первые компенсации семьям погибших и серьёзно пострадавшим сотрудникам были направлены ещё 21 июля.

До этого сообщалось, что логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледине продолжает работу в штатном режиме. В Wildberries и Russ заявили, что изменений в деятельности объекта нет. Утром 28 июля губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об атаке беспилотников на регион.