Логистический центр Wildberries в Коледине работает без изменений

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледине продолжает работу в штатном режиме. В объединённой компании Wildberries и Russ заявили, что изменений в деятельности объекта нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об атаке беспилотников на регион.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько десятков аппаратов над городами Подмосковья.

Площадка в Подольске продолжает работать в обычном режиме. О сбоях или приостановке операций не сообщалось.

Накануне в Сарапуле (Удмуртская Республика) прошла экстренная эвакуация сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса компании Wildberries. Согласно официальному заявлению, вывод персонала с территории объекта был произведен в строгом соответствии с протоколами безопасности. Спустя некоторое время люди вернулись на рабочие места.