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Регион
28 июля, 05:08

Логистический центр Wildberries в Коледине работает без изменений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasokulov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasokulov

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледине продолжает работу в штатном режиме. В объединённой компании Wildberries и Russ заявили, что изменений в деятельности объекта нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об атаке беспилотников на регион.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько десятков аппаратов над городами Подмосковья.

Площадка в Подольске продолжает работать в обычном режиме. О сбоях или приостановке операций не сообщалось.

Склад Wildberries в Екатеринбурге снова принимает и отправляет товары
Склад Wildberries в Екатеринбурге снова принимает и отправляет товары

Накануне в Сарапуле (Удмуртская Республика) прошла экстренная эвакуация сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса компании Wildberries. Согласно официальному заявлению, вывод персонала с территории объекта был произведен в строгом соответствии с протоколами безопасности. Спустя некоторое время люди вернулись на рабочие места.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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