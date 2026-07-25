Склад Wildberries в Екатеринбурге снова принимает и отправляет товары

Логистический центр Wildberries в Екатеринбурге вернулся к штатной работе, он снова принимает и отправляет товары. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Приём поставок товаров от продавцов для реализации ведётся в обычном режиме», — говорится в заявлении.

Утром 25 июля в пяти субъектах УрФО объявили режим угрозы от БПЛА. В Чкаловском районе Екатеринбурга обломки дрона спровоцировали возгорание на автостоянке, однако склад Wildberries рядом не пострадал. Из-за атаки на город в экстренном порядке остановили легкоатлетический турнир в рамках чемпионата России.