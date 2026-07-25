Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 09:58

Полпред Жога сообщил об атаке на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

В пригороде Екатеринбурга беспилотник ВСУ попытался нанести удар по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Приземлившиеся фрагменты дрона спровоцировали возгорание на близлежащей территории. Оперативные службы работали на месте происшествия, однако никто из людей не пострадал.

ПВО за ночь уничтожила 328 БПЛА и отбила массированный налёт на 22 региона РФ
ПВО за ночь уничтожила 328 БПЛА и отбила массированный налёт на 22 региона РФ

Утром 25 июля режим беспилотной опасности ввели в пяти регионах Уральского федерального округа. После падения обломков БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелась стоянка, расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries не пострадал. Чемпионат по лёгкой атлетике в рамках чемпионата России в Екатеринбурге экстренно прервали после атаки дронов на город.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar