Полпред Жога сообщил об атаке на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

В пригороде Екатеринбурга беспилотник ВСУ попытался нанести удар по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Приземлившиеся фрагменты дрона спровоцировали возгорание на близлежащей территории. Оперативные службы работали на месте происшествия, однако никто из людей не пострадал.