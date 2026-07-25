Полпред Жога сообщил об атаке на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга
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В пригороде Екатеринбурга беспилотник ВСУ попытался нанести удар по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Приземлившиеся фрагменты дрона спровоцировали возгорание на близлежащей территории. Оперативные службы работали на месте происшествия, однако никто из людей не пострадал.
Утром 25 июля режим беспилотной опасности ввели в пяти регионах Уральского федерального округа. После падения обломков БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелась стоянка, расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries не пострадал. Чемпионат по лёгкой атлетике в рамках чемпионата России в Екатеринбурге экстренно прервали после атаки дронов на город.
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