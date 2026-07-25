В пяти регионах Уральского федерального округа объявлена беспилотная опасность

На территории пяти субъектов Уральского федерального округа введён режим беспилотной опасности. Об этом проинформировал полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога.

«В пяти регионах Уральского федерального округа введён режим «Беспилотная опасность». Прошу всех сохранять спокойствие», — говорится в его канале в МАКСе.

Ранее Life.ru сообщал, что логистический центр Wildberries в Екатеринбурге уцелел после атаки украинского дрона, но приостановил работу. Персонал эвакуировали заблаговременно, действуя в соответствии с регламентом безопасности. Сейчас объект не принимает и не обрабатывает грузы, площадку временно заморозили для осмотра территории и получения дальнейших распоряжений от компетентных служб.