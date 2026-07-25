Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 07:35

В пяти регионах Уральского федерального округа объявлена беспилотная опасность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На территории пяти субъектов Уральского федерального округа введён режим беспилотной опасности. Об этом проинформировал полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога.

«В пяти регионах Уральского федерального округа введён режим «Беспилотная опасность». Прошу всех сохранять спокойствие»,говорится в его канале в МАКСе.

Два человека погибли и 13 ранены при ночном налёте БПЛА на Белгородскую область
Два человека погибли и 13 ранены при ночном налёте БПЛА на Белгородскую область

Ранее Life.ru сообщал, что логистический центр Wildberries в Екатеринбурге уцелел после атаки украинского дрона, но приостановил работу. Персонал эвакуировали заблаговременно, действуя в соответствии с регламентом безопасности. Сейчас объект не принимает и не обрабатывает грузы, площадку временно заморозили для осмотра территории и получения дальнейших распоряжений от компетентных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar