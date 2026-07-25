Два человека погибли и 13 ранены при ночном налёте БПЛА на Белгородскую область

Четыре человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Белгород и Белгородский округ, а в Грайворонском округе погибли двое. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«К большому сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. При террористической атаке киевских неонацистов в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Разделяю горечь вашей утраты. Мы все скорбим с вами», — пишет он.

Всего в Белгороде и пяти округах ранения получили 13 человек. Семеро пострадавших остаются в больницах, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Среди раненых в Белгороде — сотрудник МЧС, который тушил возникший после удара пожар. Троих мирных жителей доставили в больницы, где им оказали необходимую помощь. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжёлое.

Всего за минувшие сутки территория Белгородской области подверглась ударам 91 раз. Помимо областного центра и ближайшего округа, под огнём оказались ещё 14 муниципалитетов.

Противник применял беспилотники, авиацию и реактивные системы залпового огня, а также сбрасывал взрывные устройства с дронов. Силы ПВО и другие подразделения сбили или подавили 195 аппаратов.

Также ночью обломки сбитого аппарата упали на стоянку склада в Чкаловском районе Екатеринбурга. На площади около 300 квадратных метров начался пожар.