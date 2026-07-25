Пожар произошёл на стоянке склада после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге

Силы ПВО отразили одну из попыток атаки беспилотников на Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Обломки сбитого аппарата упали на стоянку склада в Чкаловском районе Екатеринбурга. На площади около 300 квадратных метров начался пожар. Людей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Объекты инфраструктуры и предприятия повреждений не получили.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — пишет Паслер.

Опасность атаки БПЛА в Свердловской области сохраняется. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.