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25 июля, 06:51

Пожар произошёл на стоянке склада после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы ПВО отразили одну из попыток атаки беспилотников на Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Обломки сбитого аппарата упали на стоянку склада в Чкаловском районе Екатеринбурга. На площади около 300 квадратных метров начался пожар. Людей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Объекты инфраструктуры и предприятия повреждений не получили.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — пишет Паслер.

Опасность атаки БПЛА в Свердловской области сохраняется. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

А в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистические объекты, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. А в ночь на 22 июля после падения обломков БПЛА в Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города.

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Андрей Бражников
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