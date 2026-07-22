Дроны ВСУ атаковали склады в Невинномысске и Краснодаре, есть пострадавшие
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В ночь на 22 июля ВСУ атаковали Краснодарский и Ставропольский края. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания складских помещений.
В Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города. По предварительным данным региональных властей, за медицинской помощью обратились пять человек. Госпитализация никому не потребовалась, помощь оказана амбулаторно. На месте работают пожарные расчёты.
В Краснодаре фрагменты БПЛА упали на логистический склад, что привело к пожару. Зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам, включая два многоквартирных дома и гаражный кооператив. Пострадали три человека, они доставлены в медицинские учреждения.
Во всех указанных локациях проводится эвакуация персонала и локализация возгораний. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий для полной ликвидации последствий атаки.
До этого, в ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины нанесли удары по логистическим объектам, расположенным в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В течение шести часов после этого мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» проводила мониторинг состояния воздуха в Электростали и Богородском, и по результатам проверки не было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.
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