Дроны ВСУ атаковали склады в Невинномысске и Краснодаре, есть пострадавшие

В ночь на 22 июля ВСУ атаковали Краснодарский и Ставропольский края. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания складских помещений.

В Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города. По предварительным данным региональных властей, за медицинской помощью обратились пять человек. Госпитализация никому не потребовалась, помощь оказана амбулаторно. На месте работают пожарные расчёты.

В Краснодаре фрагменты БПЛА упали на логистический склад, что привело к пожару. Зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам, включая два многоквартирных дома и гаражный кооператив. Пострадали три человека, они доставлены в медицинские учреждения.

Во всех указанных локациях проводится эвакуация персонала и локализация возгораний. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий для полной ликвидации последствий атаки.