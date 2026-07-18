Минэкологии не выявило загрязнения воздуха в Электростали после удара ВСУ

Передвижная мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» за 6 часов работы не зафиксировала загрязнений воздуха в Электростали и Богородском. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

«По данным с постов контроля атмосферного воздуха в этих городских округах превышений установленных нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Максимальные концентрации сероводорода составили до 0,8 предельно допустимой концентрации, диоксида азота — до 0,5 ПДК. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали 0,2 ПДК.