«Удобное прикрытие»: Коц объяснил, зачем ВСУ ударили по складам в Котовске

Военкор Александр Коц после атаки ВСУ на склады в Котовске и Электростали назвал цели удара по гражданским логистическим объектам. По его словам, Киев добивался нарушения логистических цепочек, что должно привести к задержкам доставки товаров и проблемам для малого и среднего бизнеса.

«Апокалиптические кадры чёрного столба над Подмосковьем видно за десятки километров. Для украинского телемарафона — «перемога», для западного зрителя — «Украина всё ещё жалит», — пояснил он.

Коц также заявил, что объяснения о наличии на объектах военных грузов используются Киевом как оправдание атак по гражданской инфраструктуре. По его словам, прикрытие фейком про военные грузы делает военным объектом любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки. Военкор заключил, что тогда не надо объяснять, почему поражающими элементами добивали кладовщиц.