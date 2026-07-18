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18 июля, 11:09

«Удобное прикрытие»: Коц объяснил, зачем ВСУ ударили по складам в Котовске

Военкор Коц: Киев атаковал склады в Котовске и Электростали для срыва логистики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vyshnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vyshnikov

Военкор Александр Коц после атаки ВСУ на склады в Котовске и Электростали назвал цели удара по гражданским логистическим объектам. По его словам, Киев добивался нарушения логистических цепочек, что должно привести к задержкам доставки товаров и проблемам для малого и среднего бизнеса.

«Апокалиптические кадры чёрного столба над Подмосковьем видно за десятки километров. Для украинского телемарафона — «перемога», для западного зрителя — «Украина всё ещё жалит», — пояснил он.

Коц также заявил, что объяснения о наличии на объектах военных грузов используются Киевом как оправдание атак по гражданской инфраструктуре. По его словам, прикрытие фейком про военные грузы делает военным объектом любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки. Военкор заключил, что тогда не надо объяснять, почему поражающими элементами добивали кладовщиц.

В Совфеде призвали к международному расследованию удара ВСУ по складу в Котовске
В Совфеде призвали к международному расследованию удара ВСУ по складу в Котовске

Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года украинские дроны атаковали склад в Котовске Тамбовской области. Губернатор Евгений Первышов уточнил, что вражеские БПЛА были начинены поражающими элементами и били по зданию, где находились люди. Силы ПВО успели сбить 28 аппаратов на подлёте к городу. Есть погибшие и раненые.

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Александра Мышляева
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