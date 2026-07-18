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18 июля, 09:25

В Совфеде призвали к международному расследованию удара ВСУ по складу в Котовске

Алексей Кондратьев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Алексей Кондратьев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев считает необходимым инициировать международное расследование атаки киевского режима на складское помещение Wildberries в Котовске. Своё мнение он высказал в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, вопрос должен быть поднят на площадке Организации Объединённых Наций. Там, как он убеждён, следует дать правовую оценку произошедшему и запустить соответствующие процедуры в отношении причастных.

Трагедия унесла жизни семи человек, ещё 25 получили ранения. Кондратьев подчеркнул, что необходимо установить и привлечь к ответу всех, кто отдавал преступный приказ и непосредственно участвовал в его исполнении.

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Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года украинские дроны атаковали склад в Котовске Тамбовской области. Губернатор Евгений Первышов уточнил, что беспилотники были начинены поражающими элементами и били по зданию, где находились люди. Силы ПВО успели сбить 28 аппаратов на подлёте к городу. Есть погибшие и раненые.

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Юрий Лысенко
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