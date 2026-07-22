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22 июля, 04:08

В Ростовской области сбили более 20 БПЛА ВСУ в двух городах и 8 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражения целей зафиксированы в городах Таганрог и Гуково, а также на территориях Зерноградского, Мясниковского, Тарасовского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Каменского и Неклиновского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Падение обломков дрона в Кагальницком районе привело к пожару на поле. К счастью, пострадавших нет — возгорание ликвидировано.

Более 16 БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире, пожар охватил 800 кв. м
Более 16 БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире, пожар охватил 800 кв. м

В Невинномысске после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины за медицинской помощью обратились пять человек. Три человека также пострадали при падении обломков беспилотника на складской комплекс в Краснодаре. Пострадавших госпитализировали. Их состояние и характер полученных травм не уточняются. Власти также не сообщили, насколько сильно повреждён складской комплекс.

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Алена Пенчугина
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