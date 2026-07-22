В Ростовской области сбили более 20 БПЛА ВСУ в двух городах и 8 районах

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражения целей зафиксированы в городах Таганрог и Гуково, а также на территориях Зерноградского, Мясниковского, Тарасовского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Каменского и Неклиновского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Падение обломков дрона в Кагальницком районе привело к пожару на поле. К счастью, пострадавших нет — возгорание ликвидировано.

В Невинномысске после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины за медицинской помощью обратились пять человек. Три человека также пострадали при падении обломков беспилотника на складской комплекс в Краснодаре. Пострадавших госпитализировали. Их состояние и характер полученных травм не уточняются. Власти также не сообщили, насколько сильно повреждён складской комплекс.