Обломки БПЛА упали на складской комплекс в Краснодаре, пострадали три человека
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Три человека пострадали при падении обломков беспилотника на складской комплекс в Краснодаре. Пострадавших госпитализировали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.
Состояние пострадавших и характер полученных травм не уточняются. Власти также не сообщили, насколько сильно повреждён складской комплекс.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре обломки беспилотников ВСУ повредили два многоквартирных дома. В станице Динской повреждения получили два частных дома. Первоначально информация о пострадавших не поступала. Падение фрагментов БПЛА также привело к возгоранию на территории складского комплекса в Краснодаре. В Армавире пожар начался на территории одного из предприятий. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
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