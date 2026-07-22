Обломки БПЛА упали на складской комплекс в Краснодаре, пострадали три человека

Ранее сообщалось, что в Краснодаре обломки беспилотников ВСУ повредили два многоквартирных дома. В станице Динской повреждения получили два частных дома. Первоначально информация о пострадавших не поступала. Падение фрагментов БПЛА также привело к возгоранию на территории складского комплекса в Краснодаре. В Армавире пожар начался на территории одного из предприятий. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.