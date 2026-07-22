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22 июля, 02:15

На Ставрополье из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, двое ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Имеются двое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.

«Режим беспилотной опасности продолжает действовать по краю. Будьте бдительны и осторожны», — написал он.

ПВО отражает налёт БПЛА на промзону Невинномысска, уничтожено несколько дронов
ПВО отражает налёт БПЛА на промзону Невинномысска, уничтожено несколько дронов

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодаре повреждены два многоквартирных жилых дома, а в станице Динской — два частных дома. Информации о пострадавших не поступало. Вследствие падения БПЛА на территории Краснодара также произошло возгорание складского комплекса. В Армавире зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий. На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

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Алена Пенчугина
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