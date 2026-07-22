ПВО отражает налёт БПЛА на промзону Невинномысска, уничтожено несколько дронов

В Ставропольском крае подразделения ПВО ведут отражение налёта украинских беспилотников на промзону Невинномысска. Губернатор региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале подтвердил ликвидацию нескольких воздушных целей.

«Прошу не приближаться к обломкам летательных аппаратов, это может быть опасно. Не снимайте и не публикуйте кадры с мест их падения, с пролётом БПЛА или работой ПВО, за это предусмотрена административная ответственность», — написал он.

Режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Ставропольского края.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о последствиях атак украинских дронов на гражданские машины. С начала суток в республике, по его словам, погибли два человека, трое ранены. Кроме того, повреждены жилой дом, 6 объектов инфраструктуры, 8 грузовых и 8 легковых авто в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском округах.