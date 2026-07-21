ВСУ повредили оборудование Белгородского водохранилища, начался сброс воды

В минувшие выходные из-за атаки ВСУ оказалось повреждено оборудование гидротехнического комплекса Белгородского водохранилища, в результате чего произошёл сброс воды. Обстановку прояснил министр природопользования области Роман Татаринцев.

Специалисты несколько дней оценивали риски. Главный вывод — жизни и здоровью жителей ниже по течению ничего не угрожает, подтопления сёл не фиксируются.

Уровень воды в реке Северский Донец в районе Безлюдовки постепенно снижается. Режим чрезвычайной ситуации не вводился.

Объект находится в федеральной собственности и подведомствен учреждению «Центррегионводхоз». Региональные власти работают в тесной связке с коллегами, чтобы стабилизировать ситуацию.

Несмотря на это, обстрелы дамбы не прекращаются. Противник продолжает наносить по ней целенаправленные удары.

Полноценное восстановление комплекса возможно только после капитального ремонта. Пока специалисты принимают меры, исключающие опасность для населения.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.