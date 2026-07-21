ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и пострадавшие

ВСУ совершили очередной обстрел Белгородской области, который привёл к человеческим жертвам. Информацию об инциденте подтвердили в оперативном штабе региона.

Согласно официальным данным, один гражданский скончался на месте происшествия. Ещё двое жителей получили ранения различной степени тяжести.

Специалисты продолжают работать на местах падения снарядов для фиксации последствий агрессии.

Ранее накануне пять мирных жителей, в том числе ребёнок, погибли при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Более 20 получили ранения.