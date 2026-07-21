В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли 9 человек, 77 пострадали
Обложка © Life.ru
Девять мирных жителей погибли за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, смертельные случаи зафиксированы в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Среди погибших был ребенок.
Шуваев уточнил, что накануне также удалось установить личность мужчины, погибшего 19 июля. С учетом этого общее число жертв за сутки достигло девяти человек.
Кроме того, ранения получили 77 мирных жителей. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.
Напомним, накануне пять мирных жителей, в том числе ребёнок, погибли при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Более 20 получили ранения.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.