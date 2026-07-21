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Регион
21 июля, 07:46

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли 9 человек, 77 пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девять мирных жителей погибли за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, смертельные случаи зафиксированы в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Среди погибших был ребенок.

Шуваев уточнил, что накануне также удалось установить личность мужчины, погибшего 19 июля. С учетом этого общее число жертв за сутки достигло девяти человек.

Кроме того, ранения получили 77 мирных жителей. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Ещё семь человек ранены при повторных атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Ещё семь человек ранены при повторных атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Напомним, накануне пять мирных жителей, в том числе ребёнок, погибли при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Более 20 получили ранения.

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Александра Вишнякова
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