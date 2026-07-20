Пять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу в Шебекино, ещё 23 пострадали

Пять мирных жителей, в том числе ребёнок, погибли при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Он назвал атаку бесчеловечной и подлой.

«Погибли пятеро ни в чём не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм», — написал чиновник в «Максе».

Ещё 23 человека пострадали, трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее 20 июля пять человек пострадали при ударе ВСУ по железнодорожной станции во Льгове Курской области. У них диагностированы травмы головы и осколочные ранения.