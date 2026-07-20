Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 12:02

Хинштейн: Число пострадавших при атаке ВСУ на станцию во Льгове возросло до пяти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество раненых при атаке на железнодорожную станцию во Льгове увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, ранен ещё один сотрудник. К счастью, обошлось без серьёзных травм, госпитализация не потребовалась.

У всех пострадавших зафиксированы незначительные травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина доставлен в больницу — врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Губернатор пожелал всем скорейшего выздоровления.

FPV-дроны ВСУ убили сотрудника на предприятии под Белгородом и ранили ещё 4
FPV-дроны ВСУ убили сотрудника на предприятии под Белгородом и ранили ещё 4

Напомним, сегодня украинские дроны атаковали город Льгов Курской области, основной удар пришёлся на территорию железнодорожной станции. Вокзал временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров там не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • ЧП
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar