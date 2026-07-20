Хинштейн: Число пострадавших при атаке ВСУ на станцию во Льгове возросло до пяти

Количество раненых при атаке на железнодорожную станцию во Льгове увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, ранен ещё один сотрудник. К счастью, обошлось без серьёзных травм, госпитализация не потребовалась.

У всех пострадавших зафиксированы незначительные травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина доставлен в больницу — врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Губернатор пожелал всем скорейшего выздоровления.

Напомним, сегодня украинские дроны атаковали город Льгов Курской области, основной удар пришёлся на территорию железнодорожной станции. Вокзал временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров там не было.