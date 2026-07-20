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20 июля, 11:23

Четыре железнодорожника ранены в курском Льгове во время атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные атаковали беспилотниками территорию железнодорожной станции в городе Льгов Курской области, ранения получили четыре человека. О преступлении ВСУ сообщил в Max губернатор региона Александр Хинштейн.

Все раненые мужчины — сотрудники железной дороги. Трое отделались лёгкими травмами, одного мужчину с осколочными ранениями пришлось госпитализировать для оказания медицинской помощи. В результате удара работа вокзала была временно приостановлена, однако пассажиров на территории в момент обстрела не находилось.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые оценивают масштаб повреждений и принимают меры для обеспечения безопасности работников и населения.

ПВО ночью отразила массированную атаку ВСУ на 18 регионов России — сбит 381 дрон
ПВО ночью отразила массированную атаку ВСУ на 18 регионов России — сбит 381 дрон

Также сообщалось, что 20-летний парень погиб и 9 человек ранены при атаке дронов на Курскую область. В посёлке Селекционный Льговского района уничтожен автомобиль, в селе Кострова Рыльского района повреждены крыша, остекление и стены зерносушильного комплекса, а также зерноочистительная машина и зерносушилка.

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Татьяна Миссуми
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