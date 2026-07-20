ПВО ночью отразила массированную атаку ВСУ на 18 регионов России — сбит 381 дрон

За ночь с 19 на 20 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны ВСУ пытались ударить по территории 18 регионов, сообщает Минобороны России.

Атака велась над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.