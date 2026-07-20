ПВО ночью отразила массированную атаку ВСУ на 18 регионов России — сбит 381 дрон
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За ночь с 19 на 20 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны ВСУ пытались ударить по территории 18 регионов, сообщает Минобороны России.
Атака велась над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее Life.ru писал, что ночью шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу. Трое раненых – иностранные граждане. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион. За 8,5 часов ПВО сбила более 400 БПЛА, большая часть из которых была сбита на дальних подступах.
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