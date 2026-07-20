20-летний парень погиб и 9 человек ранены при атаке дронов на Курскую область

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по территории Курской области. В период с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля в результате атак погиб один мирный житель, ещё девять получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«К огромной скорби, в деревне Малогнеушево Рыльского района во время атаки на магазин, где отдыхала молодёжь, погиб 20-летний парень из Мурманска. 7 человек получили множественные осколочные ранения — среди них двое 17-летних юношей, 18-летний и 21-летний парни, 18- и 25-летние девушки, а также 38-летняя женщина. Всем оказана первая медицинская помощь», — отметил глава региона.

Также были ранены 39-летний мужчина в селе Заолешенка Суджанского района и 19-летняя девушка в Рыльске.

Удары нанесли ущерб инфраструктуре: в посёлке Селекционный Льговского района уничтожен автомобиль, в селе Кострова Рыльского района повреждены крыша, остекление и стены зерносушильного комплекса, а также зерноочистительная машина и зерносушилка. В хуторе Фонов пострадал платёжный терминал АЗС, в деревне Рыжевка — сарай, автомобиль и частный дом.

Энергоснабжение в селе Верхний Реутец Медвенского района обеспечивается по резервной схеме после обрыва линии электропередач. В слободе Белой Беловского района повреждены окна, фасад и входная дверь трёх административных зданий. В Рыльске пострадали кровля гаража и частный дом.

За сутки ПВО Курской области сбило 145 вражеских беспилотников различных типов, 33 раза враг применял артиллерию по отселённым районам и 24 раза атаковал территорию с помощью взрывных устройств.