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20 июля, 06:47

20-летний парень погиб и 9 человек ранены при атаке дронов на Курскую область

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по территории Курской области. В период с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля в результате атак погиб один мирный житель, ещё девять получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«К огромной скорби, в деревне Малогнеушево Рыльского района во время атаки на магазин, где отдыхала молодёжь, погиб 20-летний парень из Мурманска. 7 человек получили множественные осколочные ранения — среди них двое 17-летних юношей, 18-летний и 21-летний парни, 18- и 25-летние девушки, а также 38-летняя женщина. Всем оказана первая медицинская помощь», — отметил глава региона.

Также были ранены 39-летний мужчина в селе Заолешенка Суджанского района и 19-летняя девушка в Рыльске.

Удары нанесли ущерб инфраструктуре: в посёлке Селекционный Льговского района уничтожен автомобиль, в селе Кострова Рыльского района повреждены крыша, остекление и стены зерносушильного комплекса, а также зерноочистительная машина и зерносушилка. В хуторе Фонов пострадал платёжный терминал АЗС, в деревне Рыжевка — сарай, автомобиль и частный дом.

Энергоснабжение в селе Верхний Реутец Медвенского района обеспечивается по резервной схеме после обрыва линии электропередач. В слободе Белой Беловского района повреждены окна, фасад и входная дверь трёх административных зданий. В Рыльске пострадали кровля гаража и частный дом.

За сутки ПВО Курской области сбило 145 вражеских беспилотников различных типов, 33 раза враг применял артиллерию по отселённым районам и 24 раза атаковал территорию с помощью взрывных устройств.

Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 10
Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 10

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за сутки в республике зафиксированы атаки беспилотников, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

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Андрей Бражников
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