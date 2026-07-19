Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 10

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до десяти человек. Ещё двое мирных жителей получили ранения после удара по городу Льгов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По уточнённым данным, ранения получили два мужчины. У 32-летнего пострадавшего зафиксированы осколочные повреждения правой руки и ноги, у 47-летнего — осколочное ранение спины и левой голени.

Обоих доставили в Курск, где врачи оказывают им необходимую помощь. По словам губернатора, медики продолжают бороться за здоровье всех пострадавших.

«Всего в результате подлого удара укронацистов ранены 10 человек в Курске, во Льгове и на автодороге в Рыльском районе. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжёлое», — написал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Ранее сообщалось, что среди пострадавших оказался гражданин Белоруссии. Специалисты продолжают оказывать помощь раненым после атаки.