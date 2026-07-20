FPV-дроны ВСУ убили сотрудника на предприятии под Белгородом и ранили ещё 4

Очередные удары украинских беспилотников обернулись человеческими потерями в Белгородской области. В посёлке Октябрьский погиб мирный житель, ещё четверо получили ранения и доставлены в медицинские учреждения региона.

По информации оперштаба, один из пострадавших находился в крайне тяжёлом состоянии, спасти его не удалось. Остальные получили множественные осколочные травмы.

На месте детонации дронов пострадали здания, грузовой и легковые автомобили, повреждены окна и фасады социальных объектов. В других населённых пунктах области обстрелами повреждены линии электропередач, заборы и окна частных домов.

В селе Новая Нелидовка дрон посёк стекла и кузов легкового автомобиля, а в Смородино и Ивановской Лисице разрушения коснулись частных домов и электросетей. В Шебекино и Красной Яруге пострадали автомобили и частные строения, а в Отрадовке два FPV-дрона нанесли удар по промышленным зданиям.

«Погибший и пострадавшие мирные жители получили всю необходимую помощь, на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется», — сообщили в оперштабе Белгородской области.

При этом за сутки в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область один человек погиб, ещё трое получили ранения. Смертельный удар был нанесен по мотоциклу на участке автодороги Малиновка — Отрадное.