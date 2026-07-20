Сотрудник МЧС Сергей Смушек погиб при ударе ВСУ по пожарному расчёту в ЛНР

В Луганской Народной Республике в результате удара украинского беспилотника погиб сотрудник МЧС. Трагедия произошла 19 июля в Перевальском муниципальном округе, где расчёт 17 пожарно-спасательной части Артёмовска выехал на тушение возгорания.

«В результате целенаправленного удара БПЛА по пожарному расчету пять сотрудников МЧС России получили тяжелейшие ранения. К сожалению, Сергей получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в Главном управлении МЧС по ЛНР.

Речь идёт о 34-летнем командире отделения старшине внутренней службы Сергее Смушеке. Спасателя доставили в больницу, но у него остановилось сердце. Сейчас медики борются за жизни остальных пятерых пострадавших коллег. У погибшего осталась дочь. Сергей проходил службу с 2015 года и был награждён медалью «За отличие в службе» III степени. В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким героя.

Ранее в Белгородской области очередная атака украинских дронов привела к жертвам среди мирного населения. В посёлке Октябрьский погиб местный житель, ещё четыре человека пострадали и были госпитализированы. Как уточнили в оперштабе, один из раненых скончался в больнице, остальные получили осколочные ранения.