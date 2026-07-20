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Регион
20 июля, 14:31

Ещё семь человек ранены при повторных атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников Вооружённых сил Украины, в результате которых пострадали ещё семь человек. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в «Максе».

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек», — говорится в сообщении.

На территории округа Бочковка во время оказания помощи гражданам FPV-дрон повредил автомобиль бойцов самообороны. Троим мужчинам с акубаротравмами оказали помощь в городской больнице №2, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство полностью разбито.

В посёлке Октябрьский женщина получила акубаротравму при ударе по социальному объекту и госпитализирована в ту же больницу. В селе Беломестное двое пострадавших также обратились за медицинской помощью.

Дроны повредили здания, автомобили и инфраструктуру в нескольких населённых пунктах: Октябрьский, Политотдельский, Красный Октябрь, Новая Деревня, Стрелецкое, Бессоновка, Белгород, Масычево, Санково, Дунайка, Смородино, Шебекино, Большетроицкое, Белянка, Сергиевка, Вязовской, Валуйки и Шелаево. Среди разрушений — кровли, остекление, заборы, автомобили и объекты социальной инфраструктуры. Экстренные службы работают на всех местах падения дронов.

В Белгородской области один человек погиб, трое ранены при атаке БПЛА
В Белгородской области один человек погиб, трое ранены при атаке БПЛА

Напомним, после удара беспилотника по пассажирскому автобусу в Белгородской области в больницы попали 25 человек, включая одного ребёнка, и все они получают необходимую медицинскую помощь, к которой подключены федеральные специалисты. В посёлке Дубовое в результате атаки погиб мужчина, а четыре человека, среди которых 16-летняя девушка, двое мужчин и женщина, были ранены, причём один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

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Анастасия Никонорова
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