Ещё семь человек ранены при повторных атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников Вооружённых сил Украины, в результате которых пострадали ещё семь человек. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в «Максе».

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек», — говорится в сообщении.

На территории округа Бочковка во время оказания помощи гражданам FPV-дрон повредил автомобиль бойцов самообороны. Троим мужчинам с акубаротравмами оказали помощь в городской больнице №2, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство полностью разбито.

В посёлке Октябрьский женщина получила акубаротравму при ударе по социальному объекту и госпитализирована в ту же больницу. В селе Беломестное двое пострадавших также обратились за медицинской помощью.

Дроны повредили здания, автомобили и инфраструктуру в нескольких населённых пунктах: Октябрьский, Политотдельский, Красный Октябрь, Новая Деревня, Стрелецкое, Бессоновка, Белгород, Масычево, Санково, Дунайка, Смородино, Шебекино, Большетроицкое, Белянка, Сергиевка, Вязовской, Валуйки и Шелаево. Среди разрушений — кровли, остекление, заборы, автомобили и объекты социальной инфраструктуры. Экстренные службы работают на всех местах падения дронов.