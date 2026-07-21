Два человека погибли, трое ранены при атаках БПЛА ВСУ на автомобили в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о последствиях атак украинских дронов на гражданские машины. С начала суток в республике, по его словам, погибли два человека, трое ранены.

В Великоновоселковском муниципальном округе беспилотник атаковал легковой автомобиль на участке дороги Малый Керменчик — Степное. Погиб мужчина 1986 года рождения. Ещё одно нападение произошло в Мангушском муниципальном округе — на трассе Мангуш — Бердянск под удар попал грузовой транспорт, жертвой стал мужчина 1957 года рождения.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

В результате атак БПЛА на гражданский автотранспорт пострадали три человека. В Великоновоселковском муниципальном округе на трассе Малый Керменчик — Степное ранена женщина 1966 года рождения. В Мангушском округе на дороге Мангуш — Бердянск пострадал мужчина 1969 года рождения. В городском округе Дебальцево на участке Дебальцево — Светлодарск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения.

Кроме того, повреждены жилой дом, 6 объектов инфраструктуры, 8 грузовых и 8 легковых авто в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском округах.

В минувшие выходные из-за атаки ВСУ оказалось повреждено оборудование гидротехнического комплекса Белгородского водохранилища, в результате чего произошёл сброс воды. Специалисты несколько дней оценивали риски. Главный вывод — жизни и здоровью жителей ниже по течению ничего не угрожает, подтопления сёл не фиксируются. Уровень воды в реке Северский Донец в районе Безлюдовки постепенно снижается. Режим чрезвычайной ситуации не вводился.