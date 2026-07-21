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21 июля, 17:38

В Подмосковье полностью потушили пожар после атаки ВСУ на логистический комплекс

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на логистическом компексе в подмосковной Электростали полностью ликвидировали спустя трое суток после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. О завершении борьбы с огнём отчиталось Главное управление МЧС по Московской области.

На текущий момент специалисты приступили к оценке нанесённого ущерба и обследованию состояния инфраструктуры. Для сотрудников объекта и их родственников продолжает действовать круглосуточная горячая линия.

Минэкологии не выявило загрязнения воздуха в Электростали после удара ВСУ
Минэкологии не выявило загрязнения воздуха в Электростали после удара ВСУ

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В результате налётов есть погибшие и пострадавшие. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин пообещал, что ответ России на эти удары будет жёстким и незамедлительным. Вместе с тем в ООН заявили, что атаки могут быть квалифицированы как военное преступление.

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Юлия Сафиулина
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