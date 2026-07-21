В Подмосковье полностью потушили пожар после атаки ВСУ на логистический комплекс

Пожар на логистическом компексе в подмосковной Электростали полностью ликвидировали спустя трое суток после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. О завершении борьбы с огнём отчиталось Главное управление МЧС по Московской области.

На текущий момент специалисты приступили к оценке нанесённого ущерба и обследованию состояния инфраструктуры. Для сотрудников объекта и их родственников продолжает действовать круглосуточная горячая линия.