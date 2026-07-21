ООН: Удары ВСУ по российским складам являются военным преступлением
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Атаки по логистическим центрам в Тамбовской и Московской областях могут квалифицироваться как военное преступление. Данное заявление сделал официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве.
По его словам, преднамеренные атаки на гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру противоречат нормам международного гуманитарного права. При этом он подчеркнул, что для окончательных выводов необходимо провести тщательное расследование.
«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — ответил он.
Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года атакам подверглись логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В результате есть погибшие и пострадавшие. При этом мобильная станция экологического мониторинга Подмосковья, отработавшая 6 часов в Электростали и Богородском, не зафиксировала в воздухе вредных примесей. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия даст жёсткий и незамедлительный ответ на удары Вооружённых сил Украины по данным объектам.
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