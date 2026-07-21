ООН: Удары ВСУ по российским складам являются военным преступлением

Атаки по логистическим центрам в Тамбовской и Московской областях могут квалифицироваться как военное преступление. Данное заявление сделал официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве.

По его словам, преднамеренные атаки на гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру противоречат нормам международного гуманитарного права. При этом он подчеркнул, что для окончательных выводов необходимо провести тщательное расследование.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — ответил он.