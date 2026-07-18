В Совфеде пообещали жёсткий ответ на «свинство» Киева после ударов по логистическим центрам

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин пообещал, что ответ России на удары Вооружённых сил Украины по мирным объектам будет жёстким и не заставит себя долго ждать. Соответствующее заявление сенатор опубликовал в своём телеграм-канале.

«Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жёстким», — подчеркнул Карасин.