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18 июля, 17:58

В Совфеде пообещали жёсткий ответ на «свинство» Киева после ударов по логистическим центрам

Карасин: Ответ на удары ВСУ по логистическим центрам будет жестким

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин пообещал, что ответ России на удары Вооружённых сил Украины по мирным объектам будет жёстким и не заставит себя долго ждать. Соответствующее заявление сенатор опубликовал в своём телеграм-канале.

«Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жёстким», — подчеркнул Карасин.

В результате атаки ВСУ на логистический центр в Котовске погибли семь человек
В результате атаки ВСУ на логистический центр в Котовске погибли семь человек

Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Есть погибшие и пострадавшие. По данным Минэкологии Подмосковья, мобильная станция экомониторинга отработала 6 часов в двух локациях — Электростали и Богородском — и не зафиксировала вредных примесей в воздухе.

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Александра Мышляева
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