В результате атаки ВСУ на логистический центр в Котовске погибли семь человек
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Четверо мужчин и три женщины погибли в результате атаки украинских вооружённых формирований на склад в Котовске Тамбовской области, сообщила глава регионального Минздрава Марина Македонская.
«С прискорбием сообщаю, что погибли четверо мужчин и три женщины. Пострадавших 25 человек: 16 мужчин и 9 женщин», — написала она в соцсети.
Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил, что атака БПЛА привела к жертвам и раненым. По его данным, дроны шли прицельно на людное здание и несли убойные заряды. ПВО перехватила 28 аппаратов на дальних подступах к городу.
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