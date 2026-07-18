В результате атаки ВСУ на логистический центр в Котовске погибли семь человек

Четверо мужчин и три женщины погибли в результате атаки украинских вооружённых формирований на склад в Котовске Тамбовской области, сообщила глава регионального Минздрава Марина Македонская.

«С прискорбием сообщаю, что погибли четверо мужчин и три женщины. Пострадавших 25 человек: 16 мужчин и 9 женщин», — написала она в соцсети.