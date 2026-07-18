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Регион
18 июля, 16:04

В результате атаки ВСУ на логистический центр в Котовске погибли семь человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четверо мужчин и три женщины погибли в результате атаки украинских вооружённых формирований на склад в Котовске Тамбовской области, сообщила глава регионального Минздрава Марина Македонская.

«С прискорбием сообщаю, что погибли четверо мужчин и три женщины. Пострадавших 25 человек: 16 мужчин и 9 женщин», — написала она в соцсети.

Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ
Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил, что атака БПЛА привела к жертвам и раненым. По его данным, дроны шли прицельно на людное здание и несли убойные заряды. ПВО перехватила 28 аппаратов на дальних подступах к городу.

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Александра Мышляева
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