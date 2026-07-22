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22 июля, 02:07

В Краснодаре и Динском районе обломки беспилотников ВСУ повредили жилые дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краснодаре повреждены два многоквартирных жилых дома, а в станице Динской — два частных дома. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Вследствие падения БПЛА на территории Краснодара также произошло возгорание складского комплекса. В Армавире зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий.

На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

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В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре была запущена система оповещения граждан. Им рекомендуется воздержаться от размещения в социальных сетях фото- и видеоматериалов, запечатлевших беспилотные летательные аппараты, места их падения, работу средств противовоздушной обороны и оперативно-следственных групп. Несоблюдение указанных требований влечёт за собой административную и уголовную ответственность. В соответствии с требованиями безопасности сотрудники краснодарского логистического центра были эвакуированы.

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Алена Пенчугина
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