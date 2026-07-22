В Краснодаре эвакуирован логистический центр

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своём телеграм-канале об уничтожении нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не публиковать места их падения и работу ПВО. За распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность.