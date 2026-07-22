Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 01:52

В Краснодаре эвакуирован логистический центр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В соответствии с требованиями безопасности сотрудники краснодарского логистического центра были эвакуированы. Данную информацию подтвердила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ.

«Логистический комплекс компании в Краснодаре эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

Росавиация 22 июля ограничила работу четырёх аэропортов
Росавиация 22 июля ограничила работу четырёх аэропортов

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своём телеграм-канале об уничтожении нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не публиковать места их падения и работу ПВО. За распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar