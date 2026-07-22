Росавиация 22 июля ограничила работу четырёх аэропортов

В аэропортах Калуги, Пскова, Краснодара и Пулково временно ограничили приём и выпуск самолётов. Меры ввели в ночь на 22 июля для обеспечения безопасности, сообщила Росавиация.

Сначала ограничения начали действовать в аэропорту Калуги. Затем аналогичные меры распространили на воздушные гавани Пскова и Санкт-Петербурга.

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения. Согласно действующему извещению для авиационного персонала, воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00.

Пулково некоторое время принимал и отправлял самолёты по согласованию с уполномоченными органами. Позднее Росавиация полностью ограничила приём и выпуск воздушных судов.

Ограничения на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области также повлияли на маршруты в Калининград и обратно. Изменения могут затронуть расписание аэропорта Храброво.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своём телеграм-канале об уничтожении нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не публиковать места их падения и работу ПВО. За распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность.