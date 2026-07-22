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22 июля, 02:43

Более 16 БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире, пожар охватил 800 кв. м

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Более 16 беспилотников атаковали нефтебазу в Армавире Краснодарского края. Площадь возникшего пожара достигла около 800 кв. м, сообщила администрация города.

«Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.

На месте работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий привлекли девять единиц специальной техники и более 40 сотрудников МЧС России. Спасатели локализуют возгорание и не допускают распространения огня по территории нефтебазы. Данных о пострадавших городская администрация не привела.

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На Ставрополье из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, двое ранены

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодаре повреждены два многоквартирных жилых дома, а в станице Динской — два частных дома. Информации о пострадавших не поступало. Вследствие падения БПЛА на территории Краснодара также произошло возгорание складского комплекса. На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

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Антон Голыбин
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